Viele Flugreisende kennen das Gefühl, wenn das Flugzeug plötzlich zu wackeln beginnt. Für Menschen, die an Flugangst leiden, ist das meist eine sehr angespannte Situation. Bei äußerst starken Turbulenzen fragt man sich schnell mal, ob das noch normal oder schon gefährlich sein könnte.

Turbulenzen sind Luftverwirbelungen , die meteorologische, oder technische Ursachen haben können. Kommt es in Folge eines Gewitters oder Sturms zu schnell aufsteigender Warmluft und schnell absinkender Kaltluft, so entstehen Luftwirbel – ähnlich wie bei Meereswellen. Aber auch vorausausfliegende Flugzeuge können solche Verwirbelungen hervorrufen.

Wie gefährlich sind Turbulenzen?

Obwohl Turbulenzen unangenehm sein können, sind sie für moderne Flugzeuge keine ernsthafte Gefahr. Flugzeuge sind so gebaut, dass sie auch starke Erschütterungen problemlos überstehen.

Wie das aussehen kann, erklärt die TikTokerin Anna Paul. In einem Becher Wackelpudding platziert sie eine kleine Papierkugel, die ein Flugzeug darstellen soll – der Pudding ist die Luft, in der das Flugzeug unterwegs ist. Paul erklärt, dass in der Luft und um das Flugzeug ein konstanter Druck von allen Seiten herrscht.