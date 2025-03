Das Bild des Schuhs kursiert bereits seit einigen Jahren im Netz, die Debatte um die "richtige" Farbe wird jedoch in regelmäßigen Abständen aufs Neue angestoßen. Ist der Sneaker jetzt tatsächlich rosa-weiß oder doch eher türkis-grau?

➞ Ist die linke Gehirnhälfte ausgeprägter, erscheint der Sneaker in den Farben türkis-grau oder auch blau-grau.

Wie kam es zu dem Hype überhaupt?

Veröffentlicht wurde das Foto von Nicole Coulthard in der Facebook-Gruppe Girlsmouth, die zum damaligen Zeitpunkt rund 90.000 Mitglieder zählte. Sie suchte den Rat der Community: "Ok, Mädels, meine Freundin hat mir das gerade geschickt und mich gefragt, welche Farbe der Schuh hat. Ich würde sagen, blassrosa und weiß, aber sie besteht darauf, dass es hellblau und grau ist. Was seht ihr? Bitte sagt mir rosa und weiß!"

Hintergrund der Frage war ein Kompliment von der Mutter der Freundin. Sie meinte zu ihrer Tochter, dass ihr die "blauen" Schuhen gut stehen würden, was die junge Frau verwirrt hat. Anschließend wollte sie sich die Meinung von Coulthard einholen, die das Foto letzten Endes im Netz teilte, wie sie im Interview mit der britischen Metro erklärte.