Die 90er-Jahre haben jede Menge an ikonischen Süßigkeiten und Spielwaren hervorgebracht, die Erinnerungen wach werden lassen.

Wohl kaum eine Generation hat so viele Kindheitserinnerungen, was innovatives Spielzeug, gewagte Mode und Kult-Süßigkeiten anbelangt, wie die Millennials (geboren in den frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren), auch Generation Y genannt.

Kein Wunder also, dass sie so gerne in Erinnerungen schwelgen. Wir haben zehn Dinge gesammelt, die wohl bei dem ein oder anderen eine emotionale Rückblende auslösen könnte.

Frufoo Der Fruchtquark der Marke Onken im Ufo-förmigen Becher schmeckte lecker nach Erdbeere und die Überraschungsspielfigur löste vor jedem Verzehr Spannung aus. Den leeren Becher konnte man anschließend als eine Art Frisbee zum Spielen verwenden. Fast noch besser: Die "Schoko-Ufos", eine Art Topfen-Pralinen mit Himbeergeschmack, die mit knackiger Schokolade ummantelt waren. Schade, dass die in der Versenkung verschwunden sind.

Diddl-Blätter Damals wurden Schulhöfe zu regelrechten Tauschbörsen. Die heiß begehrten Block-Blätter, die teilweise mit Duft versehen waren, wurden fein säuberlich in Klarsichtfolien in einem Ordner einsortiert und gegen andere Diddl-Blätter getauscht.

Nintendo 64 Wer eine Nintendo-64-Konsole zu Hause hatte, kannte das Dilemma, wenn Spiele wie "Banjo-Kazooie", "Mario Kart 64" oder "Zelda" nicht sofort starteten, sobald man die Spielkassette in den Schlitz gesteckt hat. Ein kräftiges Pusten in die Unterseite des Spielmodus konnte das Problem häufig lösen. Besonders cool waren Konsolen mit farbigen Gehäusevarianten, die aufgrund der leichten Transparenz einen Blick auf das Innenleben gewährten.

Sticker-Album Was zur Kindheit der 90er einfach dazugehörte: ein Stickeralbum. Darin sammelte man die bunten Aufkleber in allen Varianten und Formen. Es gab sie mit Glitzer, aus Stoff und sogar Sticker, die im Dunklen leuchteten.

Regenbogen-Treppenläufer Noch heute gibt es den sogenannten Treppenläufer in allen Farben des Regenbogens zu kaufen. Legte man ihn auf die oberste Stufe einer Treppe und hat ihn angestoßen, so ging die Spirale wie von Zauberhand allein die Stufen hinab. Hat sich das Spielzeug jedoch einmal verdreht, war es vorbei mit dem Spaß.

Tamagotchi Die bunten Elektronikspielzeuge waren der Hit auf den Pausenhöfen. Man hatte quasi sein eigenes virtuelles Haustier immer mit dabei. Doch ab einer gewissen Zeit wurde es anstrengend, denn die kleinen Tierchen wollten auch dann versorgt werden, wenn man im Unterricht saß oder längst ins Bett gehen musste.

Montelino Fast schon vergessen, doch bei wem werden Erinnerungen wach? Die kleinen Schokoberge mit knusprigem Kern unter der Schokospitze waren ein Genuss. Leider sind sie auf einmal aus den Regalen der Supermärkte verschwunden.

Wassersäulen & Lavalampen Für gemütliches Licht im Kinderzimmer sorgten in den 90ern zum einen Lavalampen, deren bunte Flüssigkeit sich durch Erwärmen langsam nach oben bewegte. Zum anderen waren Wasserlichtsäulen sehr beliebt. Im Inneren der Säule sorgte ein Luftstrom für aufsteigende Bläschen und sich bewegende Plastikfische.

Bunte Plastiksessel Ebenfalls begehrenswertes Objekt der 90er: Aufblasbare Plastikmöbel. Insbesondere der Sessel, den es in allen erdenklichen Farben gab, war ein Highlight. Aber mal ganz ehrlich: So richtig bequem waren die quietschenden Teile nicht wirklich. Vor allem im Sommer, wenn man mit nackter Haut förmlich an dem Plastik klebte.

Zuckerketten Die bunten Ketten oder auch Armbanduhren aus Traubenzucker waren eines der typischen Süßigkeiten aus unserer Kindheit. Richtig lange blieben sie als Schmuckstück aber nicht erhalten, denn die süßen Teile wurden viel zu schnell von dem Gummiband geknabbert.

Zur großen Freude sind so manche Dinge aus den 90ern wieder zurückgekommen, so beispielsweise das Tschisi-Eis, das durch seine Käseform Kult-Charakter erlangt hat.