Kunst der 90er: In einer Zeit vor Selfies und Memes

Dabei veränderte die Kunst in den 90er Jahren bereits ihren Aggregatszustand und drang in neue Räume ein. Das zeigt auch die große Überblicksschau im Wiener MUSA, die sich aus den Ankäufen der Stadt Wien jener Zeit speist. Die Präsentation wurde in drei „Aufzüge“ geteilt, der dritte Teil (bis 20. 1. 2019) heißt „Mobile Kunst im mobilen Markt“.

Das „museum in progress“, 1989 gegründet, trug in diesem Kontext Kunst in die Massenmedien – in Tageszeitungen, auf Plakatwänden oder am „Eisernen Vorhang“ der Staatsoper entstanden teils großflächige Werke.

Der Künstler Peter Kogler, der die erste Grafikserie für die Initiative produzierte, war zugleich auch ein Pionier computergenerierter Bilder. Als Tapeten zierten diese die „Galerie Trabant“, die für die Schau im Wiener MUSA rekonstruiert wurde: Musikperformances, DJ-Abende, Vorträge und Ausstellungen mischten sich in diesem Umfeld. Doch die Galerie blieb ein vor-digitaler Raum.