Schwarzes Top und hellblaue Jeans: Warum zieht sich GenZ so an?

Jede Generation hat modetechnisch so ihre Eigenheiten: Während Boomer Eleganz mit Petticoat-Kleidern und Perlenketten hochleben ließ, stand bei Millennials insbesondere Vintage hoch im Kurs. Aber was hat GenZ so im Schrank? Ein Schnappschuss soll Antworten geben.

Nachmachen liegt im Trend

Während ältere Generationen dies als Mangel an Individualität interpretieren, verteidigen Angehörige der GenZ diesen Look als Ausdruck eines kollektiven Zeitgeists. Nach dem Motto "Gleich und Gleich gesellt sich gern" tragen die Jugendlichen den Look selbstbewusst. Inspiriert werden sie aber in alter Manier von ihren Vorbildern.