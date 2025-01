Aquas "Barbie Girl" war fester Bestandteil der Bravo-Hits-CD, nach der Schule gönnte man sich "Frufoo"-Fruchtquark aus dem Kühlschrank und Tamagotchis wollten rund um die Uhr umsorgt werden. So viele Dinge prägten die 90er und auch die Diddl-Maus , die der Feder von Illustrator Thomas Goletz entsprungen ist, war ein fester Teil davon.

Die Kult-Maus mit den großen Füßen und den Kulleraugen war für viele mehr als nur eine Marke, sie war ein Stück Kindheit und hat sogar die Welt bereist. Wer sich nicht mehr erinnern kann: Im Diddl "Käseblatt"-Magazin gab es regelmäßig Fotos von Lesern und Leserinnen, die ihre Stoffmaus mit in den Urlaub genommen haben.

Sogar die beliebten Diddl-Blöcke wird es wieder geben. Damals wurden Schulhöfe zu regelrechten Tauschbörsen und die heiß begehrten Blätter, die teilweise mit Duft versehen waren, fein säuberlich in Klarsichtfolien in einem Ordner einsortiert.

Die Marke bringt mit der "Diddl is back"-Kollektion die Nostalgie der 90er in die Neuzeit. Flaggschiffprodukte wie die Plüschtiere sowie die Schreibblöcke wird es in einer Neuauflage geben. Beispielsweise werden bei den Stofftieren recycelte Fasern verwendet und digitale Sammelalben sollen eine Brücke zwischen Retro-Flair und virtueller Welt schaffen.