12 Meter hoher T. rex bereits verkauft

Der knapp 12 Meter hohe Tyrannosaurus rex, der nur "leichte Gebrauchsspuren" aufweist, wurde bereits für 2.700 US-Dollar (rund 2.300 Euro) verkauft. In den Anzeigen wird ausdrücklich darauf hingewiesen: "Die Käufer sind für alle Kosten der Demontage sowie des Transports verantwortlich."

Obwohl der Abenteuerpark schließen muss, soll laut einem Bericht der New York Post die Bildungsarbeit des Projekts – etwa durch Ausstellungen – fortgeführt werden.