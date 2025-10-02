Ab 425 Euro: Freizeitpark schließt und verkauft Dinos für zuhause
Auf dem Online-Marktplatz Facebook Marketplace lassen sich immer wieder kuriose Fundstücke finden. Doch mit lebensgroßen Dinosauriern haben wohl die wenigsten gerechnet. Ein Freizeitpark schließt nach 14 Jahren Betrieb seine Tore und verkauft die meterhohen Nachbildungen der prähistorischen Tiere ab 500 US-Dollar (rund 425 Euro).
Ab 425 Euro: Lebensgroße Dinosaurier-Statuen zum Verkauf
Der Themenpark "Field Station: Dinosaurs" im US-Bundesstaat New Jersey ist noch bis zum 9. November geöffnet, danach wird die Attraktion aus finanziellen Gründen dauerhaft geschlossen. Insgesamt 25 Dinosaurier-Modelle, darunter ein Tyrannosaurus rex, ein Stegosaurus und verschiedene Flugsaurier, stehen auf Facebook zum Verkauf.
Die Preise für die lebensgroßen Figuren liegen zwischen 500 US-Dollar (rund 425 Euro) und 3.500 US-Dollar (knapp 3.000 Euro). Laut Parkinhaber Guy Gsell ist die Nachfrage hoch. Im Gespräch mit dem Philadelphia Inquirer erzählt er: "Wir haben Anrufe von Museen, Zoos und reichen Verrückten bekommen, die sich einfach einen Dino in den Garten stellen wollen."
12 Meter hoher T. rex bereits verkauft
Der knapp 12 Meter hohe Tyrannosaurus rex, der nur "leichte Gebrauchsspuren" aufweist, wurde bereits für 2.700 US-Dollar (rund 2.300 Euro) verkauft. In den Anzeigen wird ausdrücklich darauf hingewiesen: "Die Käufer sind für alle Kosten der Demontage sowie des Transports verantwortlich."
Obwohl der Abenteuerpark schließen muss, soll laut einem Bericht der New York Post die Bildungsarbeit des Projekts – etwa durch Ausstellungen – fortgeführt werden.
