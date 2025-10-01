Im Stadtteil Pico-Union in Los Angeles kam es während eines Schulfests zu einem Unfall an einer Vergnügungsattraktion. Eine Gondel löste sich plötzlich von der Metallkonstruktion, krachte herunter und prallte dabei gegen eine weitere Kabine. Augenzeugen zufolge saßen mehrere Personen rund eine Stunde lang in dem Fahrgeschäft fest.

Video zeigt herabstürzende Gondel Videoaufnahmen, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, zeigen die erschreckenden Szenen, die sich während des "Family Fun Days" an der Bishop Conaty-Our Lady of Loretto Highschool, einer katholischen Mädchenschule, ereignet haben. Wie die Daily Mail berichtet, traf die Feuerwehr gegen 21 Uhr ein, um die Fahrgäste aus den Gondeln des defekten Fahrgeschäfts zu befreien. Laut Behördenangaben wurde niemand verletzt.

Das Erzbistum Los Angeles äußerte sich einer Stellungnahme gegenüber ABC 7: "Wir sind den Ersthelfern, die zur Hilfe kamen, sehr dankbar. Die Veranstaltung konnte planmäßig fortgesetzt werden. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller in unseren Gemeinden, Schulen und Diensten haben für uns oberste Priorität."

Eine Untersuchung zur Fehlfunktion des Fahrgeschäfts, das von einem externen Anbieter betrieben wird, ist derzeit im Gange.