Oktoberfest: 32 Menschen saßen in 90 Metern Höhe in Karussell fest

Für 32 Menschen nahm das Oktoberfest in München eine eher unangenehme Wende: Über eine Stunde lang mussten die Fahrgäste in der Luft ausharren, weil ein Fahrgeschäft abrupt zum Stillstand kam. Zahlreiche Wiesn-Gäste äußern sich empört.

Was ist genau passiert? Der Zwischenfall ereignet sich am Sonntag, 28. September 2025, als das beleibte Kettenkarussell "Jules Verne Tower" – wie mehrere Medien übereinstimmend berichten – in 90 Metern Höhe plötzlich stehen blieb. 32 Personen waren über eine Stunde lang in schwindelerregender Höhe gefangen. Erst mithilfe einer Handbremse konnte die Gondel langsam und kontrolliert abgesenkt werden.

Was war der Grund für die Panne? Der Ausfall soll auf ein defektes Netzteil zurückzuführen sein, das die Elektrik des Fahrgeschäfts lahmlegte. Weil das reguläre Antriebssystem betroffen war, wurde eine Handbremse verwendet, um die Gondel langsam und kontrolliert herabzulassen. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

Oktoberfest: Massenpanik erschwerte Situation Die Betreiberin des "Jules Verne Tower" erklärte gegenüber der Abendzeitung München, dass der Ausfall leider während einer "kritischen Phase" stattgefunden hatte. Das Oktoberfestgelände war wegen Überfüllung zeitweise geschlossen. Berichtet wird, dass dabei auch der Ticketverkauf gestoppt wurde und Massenpanik ausbrach. Zahlreichen Besuchern wurde den Zugang zum Gelände verweigert, weshalb diese über Zäune das Gelände "stürmten". Inmitten dieses Chaos traten dann technische Probleme auf – eine unglückliche Kombination.

Höchstes Kettenkarussell weltweit Der "Jules Verne Tower" ist laut offizieller Beschreibungen eines der am höchsten gelegenen mobilen Kettenkarussells weltweit. Er fährt etwa 90 Meter in die Höhe und rotiert dann mit hoher Geschwindigkeit, um den Besuchern eine spektakuläre Aussicht auf München und das Festgelände zu bieten.