Schock am Oktoberfest: Leiche hinter Riesenrad gefunden

Oktoberfest 2025 in München
Am Freitagmorgen wurde hinter dem Riesenrad ein lebloser Mann gefunden. Ein Mitarbeiter vom Oktoberfest versuchte, den Mann zu reanimieren - erfolglos.
26.09.25, 11:14
Schock auf dem Oktoberfest: Am Freitagmorgen wurde ein lebloser Mann hinter dem Riesenrad aufgefunden. Ein Wiesn-Mitarbeiter fand den Mann um kurz nach 6 Uhr bei den Schaustellerwohnwagen und begann sofort mit der Reanimation.

Die Rettungskräfte konnten allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut der Aicher Ambulanz dürfte es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand gehandelt haben. Anzeichen auf Fremdeinwirkung wurden keine gefunden, wie ein Polizeisprecher sagt.

München im Ausnahmezustand: Oktoberfest ist gestartet

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs handeln.

Es ist bereits der zweite Todesfall auf dem Oktoberfest in diesem Jahr. Noch vor der Eröffnung am vergangenen Samstag verstarb eine 71-jährige Schaustellerin aufgrund eines medizinischen Notfalls. 

