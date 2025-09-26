Schock am Oktoberfest: Leiche hinter Riesenrad gefunden

Schock auf dem Oktoberfest: Am Freitagmorgen wurde ein lebloser Mann hinter dem Riesenrad aufgefunden. Ein Wiesn-Mitarbeiter fand den Mann um kurz nach 6 Uhr bei den Schaustellerwohnwagen und begann sofort mit der Reanimation.

Die Rettungskräfte konnten allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut der Aicher Ambulanz dürfte es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand gehandelt haben. Anzeichen auf Fremdeinwirkung wurden keine gefunden, wie ein Polizeisprecher sagt.