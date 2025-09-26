Schock am Oktoberfest: Leiche hinter Riesenrad gefunden
Schock auf dem Oktoberfest: Am Freitagmorgen wurde ein lebloser Mann hinter dem Riesenrad aufgefunden. Ein Wiesn-Mitarbeiter fand den Mann um kurz nach 6 Uhr bei den Schaustellerwohnwagen und begann sofort mit der Reanimation.
Die Rettungskräfte konnten allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut der Aicher Ambulanz dürfte es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand gehandelt haben. Anzeichen auf Fremdeinwirkung wurden keine gefunden, wie ein Polizeisprecher sagt.
Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs handeln.
Es ist bereits der zweite Todesfall auf dem Oktoberfest in diesem Jahr. Noch vor der Eröffnung am vergangenen Samstag verstarb eine 71-jährige Schaustellerin aufgrund eines medizinischen Notfalls.
