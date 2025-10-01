In Coventry (Rhoad Island) haben sich unfassbare Szenen abgespielt: Eine Frau ist mit dem Auto durch den Zaun eines Kindergartens durchgefahren und hat dabei fünf kleine Kinder verletzt . Besonders brisant: Die Fahrerin arbeitet in der Betreuungsstätte.

Wie Wpri berichtet, ist die Frau mit dem Auto am 29. September gegen 16:30 Uhr auf den Spielplatz des Child Care Plus Learning Center gefahren. Zu dem Zeitpunkt sollen sich laut Kevin Cady, dem Chef der Feuerwehr von Central Coventry, 15 Kinder draußen befunden haben. Fünf Kinder im Alter zwischen sieben und acht Jahren wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Unfallursache unklar

Der Leiter der Kindertagesstätte, Charles Psilopoulos, erklärte gegenüber dem Medium, dass es sich bei der Frau um eine Angestellte handelt. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls war sie mit ihren zwei Kindern unterwegs. Psilopoulos erklärte, die Mitarbeiterin sei durch den Unfall erschüttert und sei sich nicht sicher, was passiert ist. Auch Feuerwehr-Chef Cady bestätigte gegenüber People, dass es wohl nur ein Unfall war: "Es scheint sich lediglich um einen Unfall zu handeln, der möglicherweise durch eine Ablenkung verursacht wurde."

Die Unfallursache wird derzeit noch untersucht. Der Kindergarten hat am 30. September wieder geöffnet, der Zaun wurde repariert.