Am 5. August wurden insgesamt neun Menschen bei dem Unfall verletzt , als sich ein Stück der Decke in dem Fastfood-Restaurant IHOP in New York City löste. Fünf Personen mussten sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie von herunterfallenden Teilen getroffen wurden.

Ein Stück der Decke soll aufgrund eines möglichen Wasserschadens eingestürzt sein und dabei einige Gäste getroffen haben. Eine Augenzeugin erklärte gegenüber News 12 Long Island : "Als ich mich hinsetzte, hörte ich Geräusche (...) als ich mich umdrehte, stürzte die ganze Decke ein. Ich versuchte sofort, herauszukommen (...) ich hätte während des Essens in Sicherheit sein sollen. Aber das war ich nicht. Ich hätte möglicherweise schlimmer verletzt werden können."

Anzeige gegen Restaurantinhaber

Ein Sprecher des IHOP-Franchises erklärte gegenüber People: "Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität. Wir arbeiten daran, weitere Informationen zu sammeln." Das Restaurant bleibt während der laufenden Untersuchungen geschlossen. "Wir werden alle Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass der Standort vor der Wiedereröffnung unseren strengen Sicherheitsstandards entspricht", heißt es in dem Statement weiter.

Laut CBS News New York hat der Restaurantbetreiber eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen angeblich mangelnder Instandhaltung des Gebäudes erhalten.