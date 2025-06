Frau trifft junge Mutter (25) im Park – 5 Minuten später ist sie tot

In Mississippi haben sich tragische Szenen zugetragen, nachdem eine junge Frau in einer McDonald's-Filiale erschossen wurde. Wie wjtv berichtet, wurden am 16. Juni Einsatzkräfte in die Fastfood-Filiale gerufen, in der sich eine Schießerei zugetragen hatte.

Zwei Personen nach Schießerei tot Kurz vor 19 Uhr traf die Polizei beim Tatort ein, an dem sich auf der Täter weiterhin befunden hatte. Die 25-jährige Kianna Jackson wurde angeschossen und verstarb noch in der McDonald's-Filiale. Der 27-jährige Verdächtige, Jhonterryes Dampier, wurde ebenfalls verletzt in dem Fastfood-Restaurant aufgefunden. Er soll sich selbst eine Schusswunde zugefügt haben. Jackson und Dampier hatten zwei gemeinsame Kinder, die während der Schießerei anwesend waren. Zwei Tage später verstarb auch Dampier aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Letzte Begegnung im Park Vor allem Billie Shantay McCune-Kidd war von dem Tod der jungen Mutter schwer betroffen. Sie berichtete auf Facebook, dass sie Jackson an dem Abend ihres Todes im Park kennengelernt hatte. Die Nichte von McCune-Kidd und die Kinder von Jackson spielten zusammen und so tauschten sie ihre Kontaktdaten aus, um in Zukunft ebenfalls Spieletreffen auszumachen. Jackson erzählte zudem, dass sie große Pläne hatte, sie wollte wieder in die Schule gehen, um sich als Krankenschwester ausbilden zu lassen.

Zudem erzählte sie McCune-Kidd, dass sie sich mit ihren Kindern etwas zu essen holen wollte und verließ den Park, kurz darauf war sie tot. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie fünf Minuten später nicht mehr da sein würde. Sie war so lieb zu ihren beiden wunderbaren Kindern", schrieb die Userin. "Als ich zu Chic Fila/McDonalds fuhr und die Polizisten und Feuerwehrautos sah, hatte ich keine Ahnung, dass es sie war..."

Tatmotiv unbekannt Unzählige Familienangehörige und Verwandte verabschiedeten sich von der 25-Jährigen auf Facebook. In mehreren Postings wird von häuslicher Gewalt und Streitigkeiten zwischen den zwei US-Amerikanern gesprochen. Ob sie zu dem Zeitpunkt des Mordes noch zusammen waren, oder in Trennung lebten, ist unklar. Die Untersuchungen zu dem Tatmotiv dauern weiterhin an.

Anlaufstellen und Untersützung Frauenhelpline

0800 222 555

Österreichweit und 365 Tage im Jahr erreichbar. Der Anruf ist kostenlos, anonym und mehrsprachig möglich. Man erhält hier Erst- und Krisenberatung sowie rasche Hilfe in Akutsituationen. Onlineberatung „HelpChat“

Steht täglich von 18-22 Uhr und jeden Freitag von 9-23 Uhr für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen zur Verfügung. www.haltdergewalt.at Männernotruf

0800 246 247

Anlaufstelle bei Beziehungsproblemen, Gewalterfahrung, Betretungsverbot, psychischen Problemen oder Suizidgedanken Notruf der Polizei

Bei unmittelbarer Gefahr unbedingt 133 anrufen. Gehörlose können per SMS rund um die Uhr unter 0800 133 133 polizeiliche Hilfe rufen