Bewusstlos in Wohnung aufgefunden

In einer offiziellen Pressemitteilung der Kriminalpolizei Georgia wird erklärt, dass am 14. Juni gegen 21:30 Uhr, die Polizei wegen einer häuslichen Auseinandersetzung in der 5th Avenue in Twin City, Emanuel County, gerufen. Die Rettungskräfte haben die Content Creatorin bewusstlos aufgefunden, später wurde ihr Tod festgestellt.