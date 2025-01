Diese Altersgruppe wird in einer Welt aufwachsen, die von rasanter technologischer Entwicklung, globalen Herausforderungen, einem Bevölkerungswandel und einem veränderten Bewusstsein für gesellschaftliche und ökologische Verantwortung geprägt ist. Viele von ihnen wurde noch nicht mal geboren und schon jetzt zur Zielscheibe von Spott und Häme auserkoren.

Bis dato hat sich die Gen Z gerne über die "alten" Millennials lustig gemacht und vice versa, doch nun wächst Konkurrenz heran und die in den sozialen Netzwerken so leidenschaftlich gefeierte Jugendlichkeit der Gen Z steht auf wackeligen Beinen.

Kinder, die zwischen 2025 und 2039 auf die Welt kommen, gehören der Generation Beta an. Die nachfolgende Gen Alpha ist noch zu jung, um zu zittern, und so sind es vorwiegend User der Generation Z, die sich im Netz über ihre Nachrücker lustig machen. Einige Memes lassen die Torschusspanik erkennen, mit der zuletzt die Millennials konfrontiert waren.

"Gen Z, wir sind nun offiziell die neuen Millennials", heißt es in einem Beitrag auf X (vormals Twitter), der mit einem weinenden Emoji versehen wurde. "Gen Z kritisiert die einen Tag alte Gen Beta einfach jetzt schon", lautet ein anderer Kommentar.

Ältere Generationen machen sich über Gen B lustig

Aber auch die Millennials sind alles andere als erfreut, dass sie in der Übersicht der Generationen weiter nach unten rutschen. "All diese Tabellen, die die Beta-Generation willkommen heißen und uns Millennials in die untere Hälfte stellen", kommentiert ein X-User.