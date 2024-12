Angst vor der Klimakrise? Alle Lösungen liegen auf dem Tisch

Um den Klimawandel einzudämmen, identifiziert Hannah Ritchie vier entscheidende Sektoren: Energie, Transport, Ernährung sowie Bauwesen und Industrie. In allen diesen Bereichen gibt es bereits Ansätze, die technische Machbarkeit mit wirtschaftlicher Vernunft verbinden.

Ritchie bezeichnet sich selbst als „urgent optimist“. Das heißt, sie sieht durchaus die Dringlichkeit, aber auch die reale Chance auf Verbesserung. Dieser Optimismus sei nicht naiv, sondern zielgerichtet: Die Zukunft werde nur dann besser, wenn wir die bereits vorhandenen Möglichkeiten entschlossen nutzen. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte stehen Technik, Politik und ein wachsendes Umweltbewusstsein so günstig, dass ökologischer Fortschritt und menschliches Wohlergehen Hand in Hand gehen können.

Die entscheidende Botschaft lautet also: Es ist keineswegs unvermeidlich, dass Menschheit und Umwelt weiterhin in Konflikt zueinander stehen. Mit klaren politischen Rahmenbedingungen, intelligenter Technologie, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und einer gut ausgebildeten, engagierten Gesellschaft können wir die Kluft zwischen menschlichem Fortschritt und ökologischer Nachhaltigkeit schließen.

Es liege an uns, die Weichen jetzt richtig zu stellen, die Kosten zu senken, Innovationen zu fördern und damit den notwendigen Wandel anzutreiben.