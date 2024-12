KI-Klima-Studie wartet mit Hammer-Prognose für Österreich auf

So würden 34 Weltregionen die 1,5-Grad-Marke schon in rund 15 Jahren überschreiten – oder gar noch früher. Und 26 dieser 34 Regionen seien gar auf einem Drei-Grad-Pfad bis 2060, heißt es in der Studie, die in den „Environmental Research Letters“ jetzt veröffentlicht wurde.