Die Leiche von Celeste Rivas Hernandez (15) wurde am 8. September 2025 im Vorder-Kofferraum eines Teslas in Los Angeles entdeckt, nachdem ein Fahrzeug aufgrund eines "faulig riechenden Geruchs" bei der Polizei gemeldet wurde. Das Auto befand sich auf einem Abstellplatz und soll laut NBC News auf den Alternative-Indie-Musiker David Anthony Burke, besser bekannt als D4vd, registriert sein. Der aus Houston stammende Künstler erlangte vor allem 2022 mit seinen Songs "Romantiv Homicide" und "Here with Me" Popularität.

14. Oktober: Warum ermittelt jetzt ein Privatdetektiv? Nun gibt es neue Entwicklungen im Mordfall rund um den US-amerikanischen Sänger D4vd. Wie TMZ berichtet, hat der Vermieter des Anwesens in den Hollywood Hills, in dem D4vd kurz vor dem Leichenfund noch gewohnt hat, einen Privatdetektiv beauftragt. Dieser soll herausfinden, was in dem Haus geschehen ist und ob sich dort mögliche Hinweise finden lassen. Die Polizei von Los Angeles hat das Haus bereits im vergangenen Monat durchsucht, jedoch bislang keine neuen Informationen zum Stand der Ermittlungen veröffentlicht. Der Tesla, in dem die Leiche des Mädchens gefunden wurde, war laut TMZ in der Nähe des Anwesens geparkt und anschließend zu einem Abschlepphof in Hollywood gebracht worden.

Oktober: D4vd will seine Immobilien loswerden Bereits im September wurde eine Villa des Musikers auf mögliche Hinweise zum Mordfall untersucht. Anschließend wurde laut TMZ bekannt, dass bei der Polizei "Telefonstreiche" eingegangen sind, die von einer vermeintlichen Leiche und Schießereien in Burkes Familienhaus berichtet wurde. Dies ist auch als "Swatting" bekannt. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Medium vorliegen, soll der Sänger seiner Mutter die Eigentumsurkunden für zwei Wohnhäuser in der Gegend von Houston überschrieben haben. Ob diese Anwesen auch im Rahmen der Untersuchungen zu Hernandez Tod durchforstet werden, ist unklar.

Totes Mädchen wurde beerdigt Am 6. Oktober wurde Celeste Rivas Hernandez zu Grabe getragen. Wie People berichtet, wurde die Beerdigung in Kalifornien abgehalten. Über ein GoFundMe-Spendenkonto wurden mehr als 24.843 US-Dollar (circa 21.276 Euro) für die Beisetzung gesammelt.

Manager äußert sich erstmals Unter einem TikTok-Video heißt es, dass der Manager des Sängers, Josh Marshall, 2024 eine E-Mail der Familie von Celester Rivas Hernandez bekommen hat. In der Nachricht sollen sie die Vermisstenanzeige der Teenagerin mitgeschickt haben, zudem erklärten sie Marshall, dass sie wissen würden, dass Hernandez mit ihm und seinem Klienten leben würde. Marshall nutzte die Chance seine Position in den Kommentaren zu verteidigen: "Dieses Video ist falsch und die Person ist falsch informiert. Dies ist das einzige Mal, dass ich mich zu diesem Thema äußere, VORLÄUFIG. Dies war eine schwere Zeit für meine Familie, da ich Vater von drei Kindern bin. Ich habe keine E-Mails erhalten und bin mit niemandem zusammen, ich lebe ganztägig zu Hause mit meiner Frau und meinen Kindern."

Er erklärte weiter, dass er in "keinem intensiven Kontakt" zu dem Sänger stehen würde und nicht "täglich" mit ihm zusammenarbeiten würde. Das Medium Los Angeles Magazine hat bestätigt, dass der Kommentar tatsächlich von Marshall verfasst wurde.

September: Todesursache noch unklar Nachdem die Leiche von Celeste Rivas Hernandez Anfang September gefunden wurde, zeigt der Autopsie-Bericht laut People, dass das Mädchen schon seit Wochen tot war. Offizier Scot M. Williams erklärte gegenüber dem Medium, dass die Todesursache noch unklar sei: "Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County hat weder die Todesursache noch die Todesart ermittelt. Daher wissen wir nicht mit Sicherheit, ob jemand für ihren Tod eine strafrechtliche Verantwortung trägt, abgesehen von der Verbergung ihrer Leiche."

Mysteriös: Villa von Sänger ausgeräumt Am 18. September wurde ein Haus in Hollywood, in dem sich D4vd aufgehalten haben soll, durchsucht. Nun wurde bekannt, dass der Musiker nach der Razzia seinen Mietvertrag für ein Grundstück in den Hollywood Hills gekündigt hat. Laut Daily Mail soll er mit seinem Manager Josh Marshall für die VIlla mehr als 20.000 US-Dollar Miete pro Monat gezahlt haben.

Bereits am 17. September beschlagnahmte die Polizei von Los Angeles einen Laptop und mehrere andere Gegenstände des Sängers.

Der Eigentümer der Immobilie, Bladen Trifunovic, erklärte gegenüber dem Medium, dass die Verwaltung ihn kontaktiert und darüber informiert hätte, dass eine vorzeitige Kündigung des Mietvertrags angesetzt werden soll. David Anthony Burke und sein Manager hätten keine Möglichkeit mehr, dort zu leben.

Europa-Tour abgesagt Während der Leichenfund in den Medien immer mehr Aufmerksamkeit generierte, befand sich der Musiker gerade auf Welttournee für sein neues Album "Withered". Auf seiner Webseite wurde nun angegeben, dass seine Termine in Europa (beginnend mit dem 1. Oktober) abgesagt wurden – unter anderem auch ein Auftritt am 1. November im Wiener Gasometer.

Inzwischen wurde der Leichnam des toten Mädchens an die Familie übergeben.

Video von Hernandez ' Lehrer geht viral Auf Social Media geht ein Video von Hernandez' Lehrer viral, der erklärt, dass die Verstorbene in seinem Unterricht war. Er erklärte weiter, dass ihm bewusst war, dass sie den Rapper kennengelernt hab und bereits zweimal von zu Hause weggerannt sei, um mit dem Musiker zusammen zu sein. Der Pädagoge warnte seine Schüler vor den Gefahren von Social Media.

So entwickelte sich der Kriminalfall rund um D4vd:

Welche Beziehung hatte D4vd zu der Toten? Die Leiche im Kofferraum wurde laut NBC Los Angeles als 15-jährige Celeste Rivas Hernandez identifiziert. Das Mädchen soll im April 2024 in Lake Elsinore als vermisst gemeldet worden sein. Auf einem GoFundMe-Spendenkonto, auf dem Geld für ihr Begräbnis gesammelt wird, äußerte sich die Familie zu ihrem Tod: "Sie war eine geliebte Tochter, Schwester, Cousine und Freundin. Ihre Familie ist untröstlich und am Boden zerstört über diesen tragischen Verlust. " Laut Los Angeles Times sollen sich der Sänger und Hernandez gekannt haben, zudem haben beide Personen dasselbe Tattoo. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass das Mädchen auf ihrem rechten Zeigefinger eine Tätowierung mit der Aufschrift "Psst …" hatte. Burke hat offenbar dasselbe Körperbild, wie aktuelle Aufnahmen von ihm zeigen.

Geleakter Song "Celeste" sorgt für Spekulationen Im Netz, vor allem auf Reddit, finden sich zudem zahlreiche Screenshots, die eine vermeintliche Beziehung zwischen dem 20-Jährigen und der Toten beweisen sollen. Auch ein unveröffentlichtes Lied namens "Celeste" wurde geleakt, das denselben Namen wie das getötete Mädchen haben soll. Laut TMZ gesteht der Musiker in dem Song seine Liebe für eine Person, die Celeste heißt. Der Track wurde kurz vor dem Verschwinden der Teenangerin fertiggestellt. Hernandez' Mutter gab zudem an, dass ihre Tochter auch einen Freund hatte, der David hieß – denselben Vornamen trägt auch D4vd.

Was zuvor geschah:

Leiche im Kofferraum entdeckt Die Beamten fanden die Leiche in einer Tasche im Kofferraum des Teslas, der sich auf dem Abstellplatz der Abschleppfirma Hollywood Tow befunden hat. Der Wagen wurde beschlagnahmt, nachdem er als zurückgelassen gemeldet wurde. Das Fahrzeug würde laut den Behörden bereits seit einigen Tagen auf dem Parkplatz stehen. Die Polizei haben nun eine Mordermittlung gestartet und wollen herausfinden, bei wem es sich um die tote Person handelt.

Zweite Leiche gefunden Laut der Polizei in Los Angeles wurde im Rahmen der Ermittlungen zu einer vermissten Person in einem Auto auf einem anderen Abschlepphof in South Los Angeles eine weitere Leiche gefunden. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Funde zusammenhängen. Laut Los Angeles Times soll es sich bei beiden Toten, die am Montag und Dienstag gefunden wurden, um Frauen handeln.