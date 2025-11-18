Frau (†47) von Promi-Manager leblos im Whirlpool aufgefunden

Todesursache: Kreislaufkollaps führte zum Ertrinken

Laut Bild sind die Ermittlungen abgeschlossen und ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Eva-Maria soll infolge eines Kreislaufkollapses im Whirlpool ertrunken sein. Midzic muss nun den tragischen Unfall und völlig unerwarteten Tod seiner Partnerin verarbeiten. "Ich bin es gewohnt, Probleme zu lösen und immer der Fels in der Brandung zu sein. Aber jetzt …", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit RTL. Aus dem engsten Kreis heißt es gegenüber der Bild, die Familie sei "völlig am Boden zerstört".