Frau (†47) von Promi-Manager leblos im Whirlpool aufgefunden
Unternehmer Alain Midzic (57) ist vor allem als Promi-Manager bekannt. Stars wie Verona Pooth, Sophia Thomalla, Charlotte Würdig oder Philipp Plein vertrauen ihm bei wichtigen Karriereschritten. Doch nun sorgen erschütternde Nachrichten für Aufsehen: Seine langjährige Partnerin Eva-Maria (47) wurde leblos im Whirlpool ihres Hauses in Berlin aufgefunden.
Frau leblos im Whirlpool gefunden
Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die 47-Jährige ertrunken sein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Midzic beruflich in den USA und konnte seine Partnerin nicht erreichen. Daraufhin kontaktierte er Eva-Marias Sohn (20), der sich im Haus aufhielt und nach ihr suchte. Noch während des Telefonats entdeckte der 20-Jährige seine leblos im Whirlpool im Keller liegende Mutter. Er alarmierte unverzüglich den Notruf, doch für die 47-Jährige kam jede Hilfe zu spät.
Todesursache: Kreislaufkollaps führte zum Ertrinken
Laut Bild sind die Ermittlungen abgeschlossen und ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Eva-Maria soll infolge eines Kreislaufkollapses im Whirlpool ertrunken sein. Midzic muss nun den tragischen Unfall und völlig unerwarteten Tod seiner Partnerin verarbeiten. "Ich bin es gewohnt, Probleme zu lösen und immer der Fels in der Brandung zu sein. Aber jetzt …", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit RTL. Aus dem engsten Kreis heißt es gegenüber der Bild, die Familie sei "völlig am Boden zerstört".
Eva-Maria hinterlässt die gemeinsame Tochter (6) sowie zwei Söhne. Auch Midzic brachte einen Sohn in die Beziehung mit.
