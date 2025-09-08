"Wenn ihr das seht, bin ich tot": TikTok-Oma (†82) verkündet eigenen Tod
Mehr als 660.000 Menschen folgen dem Influencer Jake Kind (im Netz als "Goobi Gubbi" bekannt) auf TikTok. Auf der Plattform teilt der Content Creator häufig Videos mit seiner Großmutter Judith "Judy" Bernstein, die unter ihrem Spitznamen Mimmy bekannt war. Vor allem bei seinen Fans war die ältere Dame überaus beliebt. Eines ihrer bekanntesten Videos hat mehr als 14 Millionen Views auf Kinds TikTok-Profil.
Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Oma Mimmy ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Nachricht über ihren Tod hat sie selbst verkündet.
Oma Mimmy ist tot
"Wenn du das siehst, dann bedeutet das, dass ich tot bin", sagt die 82-Jährige in einem Video, in dem sie entspannt auf dem Sofa sitzt. "Ich hatte das wundervollste Leben. Ich bin mit Arnie [Anm. d. Red.: Mimmys toter Ehemann] um die Welt gereist, wir hatten großartige Menschen um uns, mit denen wir viel erlebt haben. (....) Ich hatte ein fabelhaftes Leben, das solltet ihr euch in Erinnerung behalten."
Laut dem TikToker ist seine Großmutter am 4. September verstorben.
Krebs und Herzprobleme
Das Video mit dem Influencer, seiner Mutter Andrea und Großmutter Mimmy wurde mehr als 1,6 Millionen Mal angesehen. Bereits einige Tage vor ihrem Tod wurde bekannt, dass sich der Gesundheitszustand der 82-Jährigen drastisch verschlechterte und sie sich im Hospiz befand. Die Oma des Influencers hatte Krebs, Herzprobleme und eine Lungenerkrankung – trotz der zahlreichen Diagnosen blieb sie bis zuletzt positiv und glänzte mit ihren lusitgen Sprüchen seit 2022 in den Videos ihres Enkels.
Auf Social Media zeigten sich die Fans des Content Creators ergriffen und verabschiedeten sich in den Kommentaren von der Verstorbenen:
- "Ruhe in Frieden, Mimmy, du wurdest von so vielen Menschen geliebt."
- "Sie streitet sich gerade mit Queen Elizabeth, da bin ich mir sicher."
- "Mein Herz tut gerade so weh, oh mein Gott."
- "Danke, dass du Mimmy mit uns geteilt hast, Tausende werden sie schmerzlich vermissen! 💕"
- "Ich werde mich emotional nie davon erholen."
Kommentare