Mehr als 660.000 Menschen folgen dem Influencer Jake Kind (im Netz als "Goobi Gubbi" bekannt) auf TikTok. Auf der Plattform teilt der Content Creator häufig Videos mit seiner Großmutter Judith "Judy" Bernstein, die unter ihrem Spitznamen Mimmy bekannt war. Vor allem bei seinen Fans war die ältere Dame überaus beliebt. Eines ihrer bekanntesten Videos hat mehr als 14 Millionen Views auf Kinds TikTok-Profil.

Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Oma Mimmy ist im Alter von 82 Jahren verstorben . Die Nachricht über ihren Tod hat sie selbst verkündet.

Oma Mimmy ist tot

"Wenn du das siehst, dann bedeutet das, dass ich tot bin", sagt die 82-Jährige in einem Video, in dem sie entspannt auf dem Sofa sitzt. "Ich hatte das wundervollste Leben. Ich bin mit Arnie [Anm. d. Red.: Mimmys toter Ehemann] um die Welt gereist, wir hatten großartige Menschen um uns, mit denen wir viel erlebt haben. (....) Ich hatte ein fabelhaftes Leben, das solltet ihr euch in Erinnerung behalten."

Laut dem TikToker ist seine Großmutter am 4. September verstorben.