Mehr als 200.000 Menschen folgten Stacey Tourout und Matthew Yeomans auf YouTube. Das Pärchen teilte auf seinem Kanal "Toyota World Runners" ihre Liebe zum Reisen. Fans verfolgten gespannt die Abenteuer der Kanadier, wenn sie beispielsweise verschiedene Autos umbauten oder durch Nord- und Südamerika düsten. Doch nun müssen sie mit traurigen Nachrichten zurechtkommen: Tourout und Yeomans sind tot.

Bei Offroad-Autounfall gestorben Wie die Mutter der Influencerin, Colleen Tourout, auf Facebook berichtete, ist das Pärchen bei einem Unfall am 7. August ums Leben gekommen. Die beiden Content Creator waren in den Bergen von British Columbia (Kanada) unterwegs, "die sie so sehr liebten". Der Unfall soll während einer Offroad-Fahrt passiert sein, was bedeutet, dass die beiden Kanadier auf einem Gelände unterwegs waren.

Laut CBC ist die Unfallursache nicht bekannt. Mark Jennings-Bates, ein führendes Mitglied des Freiwilligen-Suchtrupps Kaslo SAR, erklärte jedoch, dass das Pärchen wohl die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Eine Person sei gleich am Unfallort verstorben, die andere erst im Krankenhaus. Die Influencer haben sich erst im April 2024 verlobt.