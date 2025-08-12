Tragischer Unfall: Fans trauern um bekanntes Influencer-Pärchen
Mehr als 200.000 Menschen folgten Stacey Tourout und Matthew Yeomans auf YouTube. Das Pärchen teilte auf seinem Kanal "Toyota World Runners" ihre Liebe zum Reisen. Fans verfolgten gespannt die Abenteuer der Kanadier, wenn sie beispielsweise verschiedene Autos umbauten oder durch Nord- und Südamerika düsten.
Doch nun müssen sie mit traurigen Nachrichten zurechtkommen: Tourout und Yeomans sind tot.
Bei Offroad-Autounfall gestorben
Wie die Mutter der Influencerin, Colleen Tourout, auf Facebook berichtete, ist das Pärchen bei einem Unfall am 7. August ums Leben gekommen. Die beiden Content Creator waren in den Bergen von British Columbia (Kanada) unterwegs, "die sie so sehr liebten". Der Unfall soll während einer Offroad-Fahrt passiert sein, was bedeutet, dass die beiden Kanadier auf einem Gelände unterwegs waren.
Laut CBC ist die Unfallursache nicht bekannt. Mark Jennings-Bates, ein führendes Mitglied des Freiwilligen-Suchtrupps Kaslo SAR, erklärte jedoch, dass das Pärchen wohl die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Eine Person sei gleich am Unfallort verstorben, die andere erst im Krankenhaus.
Die Influencer haben sich erst im April 2024 verlobt.
Fans nehmen Abschied
In der Influencerszene hat der Tod von Stacey Tourout und Matthew Yeomans ein tiefes Loch hinterlassen. Unzählige Fans verabschieden sich auf Social Media von den Content Creatoren:
- "Selbst die erfahrensten [Fahrer] können Fehler machen. Solche wunderschönen Seelen waren diese beiden. Das tut wirklich weh, die ganze Offroad-Community trauert. Ruhe in Frieden, ihr zwei."
- "Ich habe gerade die sehr traurige & tragische Nachricht gehört. Danke für die tollen Geschichten und für das Teilen der Liebe, die ihr füreinander hattet. Ich werde euch vermissen."
- "Absolut tragisch ... es ist gerade nicht in Worte zu fassen. Ich bete für die Familien und Freunde. Was für ein tolles Paar, das viel zu früh gegangen ist."
- "Die Guten sterben wirklich jung, denn ihr beide wart Lichtblicke in der heutigen Welt, die wir so dringend gebraucht haben. Ihr habt andere durch euren Kanal inspiriert, und obwohl ich Matt schon viel länger kannte, kann ich mich nicht daran erinnern, ihn jemals nicht lächeln gesehen zu haben. Ruhe in Frieden, Matt und Stacey."
