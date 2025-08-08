Der Tod des jungen New Yorker Influencers, Sängers und Schauspielers Chase Filandro hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Der 20-Jährige starb überraschend am 31. Juli 2025, wie seine Familie bereits bestätigte.

"Ein strahlendes Licht" – Familie nimmt Abschied In einem bewegenden Statement auf Instagram würdigte seine Schwester Franki Ford ihren Bruder als "strahlendes Licht" mit "unglaublicher Lebensfreude". Chase habe jedem offenherzig begegnet und auf all seinen Reisen neue Freundschaften geschlossen. "Sein Licht wird ewig in den Herzen all derer leuchten, die er während seines bemerkenswerten, wenn auch viel zu kurzen Lebens berührt hat", hieß es weiter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Instagram/Franki.Ford 20-Jähriger Schauspieler und Influencer überraschend gestorben.

Leidenschaft für Reisen und Musik Bekannt wurde Chase vor allem für seine Liebe zu Nationalparks und Reisen, die er regelmäßig auf Instagram mit mehr als 36.000 Followern teilte. Dort veröffentlichte er Bilder von Wanderungen und Erlebnissen in der Natur, häufig in Gesellschaft neuer Freunde, die er unterwegs kennenlernte.

Was war die Todesursache? "Es war Chases eigene Entscheidung, in den Himmel zu gehen", erklärte die Familie gegenüber People und TMZ. Weitere Infos zur genauen Todesursache wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Als Sänger und Schauspieler tätig Neben seinen Social-Media-Aktivitäten war Chase Sänger der Indie-Band "Just Add Water", die regelmäßig auf Long Island auftrat. Auch als Schauspieler versuchte er sich und war Teil des Take 2 Actor’s Studio in Huntington. Die Schauspielgruppe verabschiedete sich im Zuge einer Erinnerungsveranstaltung von dem 20-Jährigen: "Wir werden sein Lächeln, seinen lebendigen Geist und die Freude, die er in jeden Raum brachte, für immer vermissen", hieß es in dem Gedenkpost.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © take2actorsstudio/Instagram Gedenkveranstaltung: Zahlreiche Freunde und Familie nahmen Abschied.

Emotionale Beerdigung Die Beerdigung fand am 7. August in der Branch Funeral Home in Commack, New York, statt. Zahlreiche Menschen, von Freunden und Bekannten bis hin zu Fans und beruflichen Weggefährten, haben dem Abschied beigewohnt.