Die TikTok-Community trauert um den Influencer Aldo Miranda. Der 32-Jährige begeisterte seine Follower und Followerinnen mit lustigen Videos, in denen er auf Bilder, Kommentare & Co reagierte. Doch am 9. Juli veröffentlichte sein Management erschütternde Nachrichten: Der Mexikaner ist gestorben.

Aldo Miranda wurde nur 32 Jahre alt Wie die mexikanische Zeitung La Vanguardia erklärt, wurde der TikToker am 8. Juli tot in seinem Haus in La Paz aufgefunden. Sein Management veröffentlicht auf Instagram ein Statement zu seinem Ableben: "Ihn kennenzulernen, war unglaublich. Er hatte ein Talent, das fesselte, bewegte und inspirierte." Unter dem Posting heißt es weiter: "Manchmal sind die inneren Kämpfe ruhig und wir können nicht alles sehen, was jemand in sich trägt."

Sein Management schloss das Statement mit emotionalen Worten ab: "Danke für alles, Aldo. Du wirst immer in meinem Herzen sein und in dem von vielen Menschen, die dich bewundern und lieben. Ich bin sicher, dass am Himmel ein weiterer Stern kam, um den Weg derer dort oben zu erhellen."