Seit Jahren gehört die rote XXL-Masche an der Kärntner Straße zum Wiener Stadtbild in der Adventszeit. Ursprünglich als festliche Weihnachtsdeko gedacht, zieht die beleuchtete Schleife inzwischen Influencer und Touristen an wie Motten das Licht. Viele ignorieren Verkehrsregeln, überqueren bei Rot die Straße und drängen sich für den besten Fotospot mit der Masche im Hintergrund nach vorne. Der Andrang war die letzten Tage so groß, dass sogar die Polizei eingreifen musste.

Foto-Hype eskaliert Zwar herrscht um den Fußgängerübergang jedes Jahr reger Betrieb, doch heuer hat man das Gefühl: Es eskaliert mittlerweile. Hat der Foto-Hype um das perfekte Instagram-Bild einen neuen Höhepunkt erreicht?

Rote Masche ist beliebter Fotospot Das rote Riesenmascherl wird jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit am Eckhaus des Modehauses Popp & Kretschmer nahe der Staatsoper an der Kärntner Straße 51 angebracht. Sobald es dunkel wird, erhellen hunderte Lichter die Schleife und tauchen die Einkaufsstraße in festliche Stimmung. Auf tausenden Fotos und unzähligen Videos in den sozialen Medien spielt die XXL-Masche mittlerweile die Hauptrolle.

Andrang führt zu Polizeieinsatz Doch so schön die Weihnachtsdekoration auch ist, sie bringt auch Sicherheitsrisiken mit sich. Das zeigen zahlreiche virale Videos auf TikTok: Ein Polizeiauto steht mit Blaulicht am Fußgängerübergang und fordert Passanten auf, den Zebrastreifen unverzüglich zu räumen: "Verlassen Sie die Straße, es ist Rot. Red light, no go, red light!"

Sicherheitsrisiko: XXL-Masche durfte 2020 nicht hängen Muss die überdimensionale Schleife deshalb im kommenden Jahr womöglich pausieren? Schon vor fünf Jahren durfte die Masche aus Verkehrssicherheitsgründen nicht aufgehängt werden. Damals galten die auffällig blinkenden Lichter (sogenannte Flasher) als potenzielle Ablenkung für Verkehrsteilnehmer. Daraufhin wurde die Beleuchtung überarbeitet und die Masche durfte 2021 wieder installiert werden.