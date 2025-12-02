Die riesige rote Masche in der Kärntnerstraße nahe der Staatsoper leuchtet jedes Jahr zur Weihnachtszeit und gilt als die wohl meistfotografierte Schleife Wiens. Doch nun bekommt sie Konkurrenz, denn in der längsten und meistbesuchten Einkaufsstraße der Stadt gibt es einen neuen Foto-Hotspot, der zahlreiche Schaulustige anlockt: Eine üppig geschmückte Fassade mit über 30 großen Teddybären macht das Lokal Freiraum in der Mariahilfer Straße zum neuen Blickfang.

Weihnachtliches Teddybären-Fotomotiv in der Mariahilfer Seit Anfang November zieht die aufwändige Teddybären-Dekoration mit tausenden Lichtern, einer großen roten Masche und leuchtenden Tannengirlanden die Blicke von Touristen und Einheimischen auf sich. Das Fotomotiv wird in den sozialen Medien bereits fleißig geteilt: Auf Instagram und TikTok finden sich zahlreiche Videos und Selfies vor dem stimmungsvollen Bärchen-Hintergrund.

Bei den Instagram-Usern scheint die Dekoration offenbar gut anzukommen. In der Kommentarspalte heißt es zum Beispiel: "Wie schön 😍"

"Wie cute 🧸 da muss ich natürlich hin ✨"

"Echt super gelungen.❤️"