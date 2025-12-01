Ende Oktober sorgte Billa mit seinem pechschwarzen Halloween-Leberkäse bereits für Wirbel. Doch das war offenbar noch nicht die Spitze des Eisbergs, denn nun legt die Supermarktkette mit Adventleberkäse nach und sorgt damit für ungläubiges Staunen. Worum genau handelt es sich bei diesem Experiment und wie schmeckt die weihnachtliche Kreation?

Punschleberkäse mit Lebkuchensemmerl Laut der Billa-Webseite handelt es sich bei dem neuen Produkt um einen Bratapfelpunsch-Leberkäse, der "würzige Raffinesse mit cremiger Note und aromatischem Kick" vereint. Als wäre das nicht schon ausgefallen genug, landet die Fleischscheibe nicht etwa in einem klassischen Handsemmerl, sondern in einem aufgeschnittenem Lebkuchen. Die festliche Geschmackskombi ist für begrenzte Zeit in ausgewählten Billa-Filialen für 1,50 Euro (Stand 01.12.2025) verfügbar.

Wie schmeckt der Adventleberkäse? Der österreichische (Food-)Influencer @robert.erobert hat den Adventleberkäse bereits verkostet. Sein Fazit: "Da kommt direkt der Zimt rüber, wenn du reinbeißt und dann kommt die Punschnote vom Leberkäs richtig gut zum Vorschein. Kann man echt machen."