Erfreulich: Billa-Rabattpickerl gelten wieder für alle Kunden

Im vergangenen Juli haben Billa und Billa Plus ihr Rabattpickerl-System grundlegend umgestellt. Konnten zuvor alle Kunden die 25-Prozent-Rabattsticker einlösen, wurde das System so umgeändert, dass nur noch Jö-Mitglieder von diesen Rabatten profitieren und diese einlösen konnten. Jetzt gehen Billa und Billa Plus zurück an den Start. Die Umstellung wird offenbar rückgängig gemacht.

Ab dem 25. September wird das Einlösen der Papiersticker wieder ohne Jö-Mitgliedschaft möglich sein. Zuerst berichtete die oberösterreichische Plattform Preisrunter darüber: "Die 25-Prozent-Rabattpickerl landen dann immer in der ungeraden Woche im Flugblatt und erhalten zwei Abschnitte für jeweils eine Woche. Das war zuvor auch so." Neu ist nun, dass es künftig vier Rabattsticker pro Woche geben wird. Ein 30-Prozent-Rabattpickerl automatisch für das teuerste Produkt, zwei 25-Prozent Rabattpickerl auf ein Produkt nach Wahl des Kunden und ein Fünf-Prozent-Rabattpickerl auf das teuerste Clever-Produkt oder Billa-immer-gut-Produkt. Insgesamt soll es aber auch mehr Sticker geben: Denn es soll vier Extra-Rabattpickerl für Billa plus geben, so die Plattform Preisrunter.