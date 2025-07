Millionenpleite einer bekannten Werbeagentur

„Die COVID-19-Pandemie führte zu massiven Umsatzeinbrüchen im Kerngeschäft der Antragstellerin, da der Tourismussektor massiv von Schließungen und Unsicherheiten betroffen war. Ersatzweise wurde in den Handel mit Gesundheits- und Merchandisingprodukten investiert, was jedoch nach Ende der Pandemie zu finanziellen Belastungen führte“, so der AKV. „Lagerbestände blieben, Kapital war gebunden, und die Zahlungsfähigkeit verschlechterte sich. Gehälter und Verbindlichkeiten konnten nicht mehr bedient werden, außergerichtliche Bemühungen scheiterten – schlussendlich musste vorliegender Antrag gestellt werden.“

Die Rede ist von G.A.Service GmbH, FN 273761s, mit Sitz in Salzburg. Über ihr Vermögen wurde am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 49 Mitarbeiter sind laut AKV und KSV1870 betroffen.

Das Unternehmen betreibt eine Werbeagentur. Vor allem Kunden aus der Tourismussparte werden betreut.