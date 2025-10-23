Der Herbst ist da und Halloween steht schon vor der Türe: Pünktlich zur mystischen "Hoa-Hoa-Hoa-Season" ("Twilight"-Fans wissen Bescheid) gibt es bei Billa und Billa Plus an der Feinkosttheke wieder schwarzen Leberkäse, dieses Mal mit blutroten Käsetupfern. Eingebettet im klassischen Handsemmerl fühlt sich das gruselig aussehende Fleischlapperl erst so richtig wohl. Aber was steckt eigentlich drin, woher kommt die Farbe und wie schmeckt der schwarz-rote Halloween-Leberkäse?

Im aktuellen Billa-Plus-Flugblatt wird der Halloween-Leberkäse als 750-Gramm-Stück zum Aufbacken für zu Hause angeboten. Für den schnellen Hunger zwischendurch kann man sich an der Feinkosttheke für 1,99 Euro eine Halloween-Leberkässemmel holen.

Woraus besteht der Halloween-Leberkäse? Der Leberkäse, der aus Rind- und Schweinefleisch besteht, erhält seine charakteristisch schwarze Farbe durch natürliche Sepiatinte, die zwar für die gruselige Optik sorgt, den Geschmack jedoch nicht beeinträchtigen soll. Zusammen mit cremigem, rot eingefärbtem Gouda ergibt das laut dem Billa-Social-Media-Team einen "Käsleberkäs mit Gruselfaktor🧛‍♂️🦇".

Wie schmeckt der schwarze Leberkäse? Der Wiener Food-Influencer Robert Erobert hat ihn probiert und sein "Taste-Testing" auf Instagram und TikTok veröffentlicht. Sein Fazit: "Boah, würzig!" Auch andere TikTok-Nutzer, die den Leberkäse bereits verkostet haben, bestätigen den Eindruck: "Schmeckt würziger als der normale Käsleberkäs", heißt es etwa in den Kommentaren auf TikTok. Die Halloween-Edition der Spezialität scheint bei den meisten gut anzukommen: "Probiert und für gut befunden!"

"Bissl weicher ist er scho als der normale, vom Biss her. Aber sonst ist er eh ned schlecht."

"Ja, schon probiert und schmeckt echt gut."

"War nicht schlecht😏."

"Ja, war so geil 😍" Einige wenige hingegen waren nicht überzeugt: "Hab i letztes Jahr schon gegessen, der war ned gut."