Umgestaltung des Naschmarkts: Die Leberkässemmel kehrt zurück

„Sie werden also zukünftig in der Markthalle ihre Fische verkaufen?“, fragt jemand den Mann hinter dem Verkaufstisch. Ulli Sima, mittlerweile als Stadträtin auch für die Märkte zuständig, korrigiert sofort: „Es heißt nicht Markthalle. Wir sagen jetzt Marktraum.“

An die Aufregung rund um die Errichtung des neuen Gebäudes – ob Halle oder Raum – auf dem Naschmarkt will Sima offensichtlich nicht so gerne erinnert werden. Dafür möchte sie so kurz vor der Wahl lieber den Baufortschritt feiern und die 13 Standler präsentieren, die ab Herbst – Experten gehen von frühestens Oktober aus – ihre Ware feilbieten werden. Sie wurden unter 174 Bewerbern ausgewählt. Weitere Standler werden folgen.