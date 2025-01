"Unzumutbar": Anrainer finden im Naschmarkt-Viertel keine Parkplätze

100 Stellplätze weniger

Faktum ist, dass in diesem Grätzl am Wienfluss derzeit gleich mehrere ungünstige Faktoren zusammenkommen: Der große Naschmarkt-Parkplatz wird – durchaus zur Freude der Anrainer – in einen grünen „Naschpark“ umgemodelt, sodass dort Flächen wegfallen; gleichzeitig beansprucht die U-Bahn-Verlängerung (mit dem künftigen U2/U4-Linienkreuz Pilgramgasse) ebenfalls viel Raum an der Oberfläche. In Summe fehlen dadurch deutlich mehr als 100 Stellplätze.