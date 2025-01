Mutter der missbrauchten 12-Jährigen: „Ich empfinde puren Hass“

Es ist ein klirrend kalter Vormittag. Der Wind pfeift durch die Gassen. Martina (Name geändert, Anm.) hat die Hände in die Taschen ihres Wollmantels gesteckt und blickt über den Motorikpark – eine asphaltierte Fläche mit Schaukeln und Trainingsgeräten, an denen an wärmeren Tagen gerne junge Burschen pumpen.

Noch vor wenigen Monaten war diese Gegend in Wien-Favoriten das Zuhause von Martina und ihren Kindern. Dann wurde die Geschichte ihrer Tochter Anna (Name geändert, Anm.) bekannt: Die damals 12-Jährige soll von 30 Burschen sexuell missbraucht worden sein.

Am vergangenen Dienstag fand die zweite Gerichtsverhandlung in der Sache statt. Sie endete mit einem (rechtskräftigen) Freispruch.