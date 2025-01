Nein von 12-Jähriger zählte nicht: Ein Urteil mit verheerendem Signal

Was macht das in den Köpfen der Mädchen, denen man seit Jahren sagt, dass ihr „Nein“ zählt? Was macht das in den Köpfen der Burschen, denen man ebenso lange erklärt hat, dass sie auf dieses „Nein“ hören müssen? Die Signalwirkung ist verheerend. Abgesehen von dem viel zu jungen Alter der Leidtragenden: Wer steht für Frauenrechte – in diesem konkreten Fall Mädchenrechte – ein, die von den USA bis Syrien in unterschiedlicher Ausprägung immer mehr mit Füßen getreten werden?

Ein Rückschritt in die Zeit, in der Frauen als unmündiges Freiwild galten, ist nicht hinzunehmen.