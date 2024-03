12-jähriges Mädchen in Wien missbraucht: Wenn ein "Nein" nicht zählt

„Mach es für mich“

An einem Tag im Jänner oder Februar des vergangenen Jahres lernt Lara den 16-jährigen A. kennen. Die beiden treffen sich in einem Park – ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Die Burschen nutzen ihn gerne zum Trainieren. A. winkt Lara zu sich, er fragt nach ihrem Namen. Wenig später tauschen die beiden ihre Daten über Snapchat aus. Und schon am nächsten Tag schreibt ihr der Bursche mit den wuscheligen Haaren. Wieder treffen sich die beiden. Es ist kalt, sie gehen in ein Stiegenhaus, es kommt zu einem ersten Kuss. „Das war auch okay für mich“, sagt Lara. Doch A. will mehr. Lara sagt Nein, doch A. lässt nicht locker. Er bittet und bettelt. „Komm schon, bitte mach! Mach es für mich!“