Keine Festnahme: Ermittlungen nach Tod von 14-Jähriger in Wien

Während die Ermittlungen zum mehrfachen Missbrauch einer 12-Jährigen noch laufen, beschäftigt ein neuer Fall rund um den Tod einer Jugendlichen die Wiener Polizei. Am Dienstagvormittag rief ein 26-Järhiger Rettung und Polizei, weil seine 14 Jahre alte Bekannte, die in seiner Wohnung übernachtet hatte, am Morgen nicht mehr aufgewacht war. Die Polizei stufte den Fall als verdächtig ein und rückte mit der Tatortgruppe an, um Spuren zu sichern.

Eine sofort durchgeführte Obduktion soll laut Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen aufgezeigt haben. Man warte nun auf das toxikologische Gutachten, das klären soll, ob die Jugendliche möglicherweise an einer Drogenüberdosis gestorben ist.