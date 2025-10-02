Ausgangsschranke bei Billa: Rausgehen nur mehr mit Kassabon möglich

Bisher konnte Kunden die Selbstbedienungskassen des Lebensmittelhändlers problemlos passieren – dieser Umstand machte es Dieben leicht. Um der Schwundquote, die an bestimmten Billa-Standorten besonders hoch ist, entgegenzuwirken, wurden Ausgangsschranke aufgestellt.

Die sogenannten Portomaten lassen sich laut heute nur mehr mit einem QR-Code passieren, der auf dem Kassenbon zu finden ist.