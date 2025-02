Werden die unsichtbaren Ladendetektive auch bald in Österreich an der Tagesordnung sein? In Deutschland setzen immer mehr Händler auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz , insbesondere an der Selbstbedienungskassa.

Der Einsatz von KI beim Self-Checkout findet nicht nur in Supermärkten, sondern auch in Drogerien und Einrichtungsunternehmen Anklang. Unternehmen wie Rewe, Ikea und Rossmann verwenden bereits Sicherheitstools , die sich Künstlicher Intelligenz bedienen.

In solchen Fällen leitet das System einen stillen Alarm an das Kassenpersonal weiter – der Kunde bekommt davon nichts mit.

Die KI-Software wertet die Videoüberwachung an SB-Kassen in Echtzeit aus und erkennt:

Mit der KI-Software sollen auch automatische Alterskontrollen möglich sein, was vor allem beim Kauf von alkoholischen Getränken dienlich ist. Dabei wird das Gesicht des Kunden auf den Videoaufnahmen in Echtzeit gescannt und das Alter geschätzt.

Wie ist die Lage in Österreich?

In Österreich ist der Einsatz solcher Technologien derzeit noch nicht so weit verbreitet wie in Deutschland. Es ist jedoch zu erwarten, dass auch österreichische Händler in naher Zukunft vermehrt auf KI-basierte Diebstahlschutzsysteme setzen werden, um den Herausforderungen an Selbstbedienungskassen entgegenzuwirken.