Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte von im Netz kursierende Deepfake-Videos Gebrauch, bei denen das Gesicht des Politikers verwendet wurde, um auf humorvolle Weise auf den KI-Gipfel in Paris aufmerksam zu machen.

KI-Investition von 109 Milliarden Euro

Am 10. Februar kündigte Macron beim KI-Gipfel im Grand Palais an, dass Frankreich 109 Milliarden Euro in die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz investieren wird. Damit soll nicht nur Europas technologische Unabhängigkeit gestärkt, sondern auch der Rückstand hinsichtlich Künstlicher Intelligenz gegenüber den USA und China aufgeholt werden.