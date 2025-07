Gerade in Zeiten, in denen die Preise steigen, greifen immer mehr Konsumenten zu Aktionsware, um beim Lebensmitteleinkauf ein paar Euro einzusparen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab bei einer Studie der AMA-Marketing im Vorjahr an, dass Aktionen für die Kaufentscheidung eine hohe Bedeutung hätten.

Besonders beliebt sind bei den meisten Konsumenten die Rabatt-Sticker. Diese können im Supermarkt auf beliebige Produkte geklebt werden, welche der Kunde dann zu einem günstigeren Preis erhält.