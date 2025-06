Ein Grund für den seit Jahren von Konsumentenschützern kritisierte „Österreich-Aufschlag“ liegt im EU-Recht, das den Lebensmittel-Herstellern erlaubt, ihre Produkte in unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Preisen anzubieten. Sie können also ihre Preispolitik selbst gestalten, so lange sie den Wettbewerb nicht behindern. In der Praxis machen Hersteller den Händlern oft Vorgaben, in welchen Ländern sie die Waren anbieten dürfen. Die Händler wiederum müssen bei bestimmten Vertriebsgesellschaften ordern.

Mit diesen „territorialen Lieferbeschränkungen(„Territorial Supply Constraints“, TSC) könnte bald Schluss sein. Die EU-Kommission will den Binnenmarkt weiter stärken und noch bestehende Handelshemmnisse abbauen, kündigte sie Ende Mai an.

Wettbewerbsrechtlich relevant

Die Preisdifferenz hat für die AK auch wettbewerbsrechtliche Relevanz, zumal der heimische Einzelhandel von deutschen Handelsketten dominiert werde. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bestätigte die Existenz des „Österreich-Aufschlages“ zuletzt in ihrer Lebensmittel-Studie 2023, die EU-Kommission nahm das Thema im Vorjahr in ihren Länderbericht auf. Vor einem Jahr reisten Vertreter der AK, BWB und des heimischen Lebensmittelhandels gemeinsam nach Brüssel, um über die Nachteile für Österreich zu informieren. Auch Griechenland, Belgien und die Niederlande sehen für ihr Land negative Auswirkungen.

Als „Sieg für Konsumenten und den fairen Wettbewerb“, kommentiert Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will das geplante Aus für die Lieferbeschränkung. Diese schade den heimischen Handelsunternehmen, die diese Produkte nicht in anderen Ländern zu billigeren Preisen beschaffen dürfen. „Bezahlen müssen die Rechnung letztlich auch die Konsumenten in Form von künstlich hoch gehaltenen Preisen“, so Will auf Linie mit der AK. Besonders betroffen seien Lebensmittel, Kosmetik oder Reinigungsmittel.

Beispiel Haarspray-Einkauf

Will nennt das Beispiel Haarspray: Wenn ein österreichischer Händler bei einem multinationalen Produzenten in Freilassing einkaufen möchte, geht das nur über die nationale Vertriebsgesellschaft des Produzenten. Der Haarspray kostet für den heimischen Händler in der Beschaffung 3,20 Euro, während ein deutscher Händler für denselben Haarspray nur 2 Euro bezahlt.