„Österreich-Aufschlag“ bei Lebensmitteln könnte bald Geschichte sein

Die EU-Kommission will den Binnenmarkt weiter stärken und noch bestehende, territoriale Lieferbeschränkungen abschaffen. Diese Beschränkungen erlauben es Lebensmittel- oder Konsumgüter-Herstellern, ihre Produkte in unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Preisen anzubieten.

In der Praxis machten die Hersteller den Händlern oft Vorgaben, in welchen Ländern sie die Waren anbieten dürfen. Vertreter des Handels fordern daher schon seit Jahren eine Abschaffung. Entsprechend erfreut zeigt sich der heimische Handelsverband über einen „Sieg für Konsumenten und den fairen Wettbewerb“. Der viel kritisierte „Österreich-Aufschlag“ bei bestimmten Lebensmitteln oder Drogeriewaren wäre damit Geschichte, betont Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.