Digitalisierung: Die Jö-Karte gibt es in Zukunft nur als App

Die beliebte Kundenkarte aus Kunststoff soll künftig der Jö-App weichen. Zwar bleiben die Scheckkarten für bestehende Kunden weiterhin gültig, Neukunden könnten dem Programm aber nur noch über die App beitreten. An der Kassa im Handel wird dann ein Barcode in der App anstatt einer Plastikkarte zum Scannen vorgezeigt.

Die Digitalisierung betrifft nicht nur die Karte selbst: Auch adressierte Gutscheine werden Kunden künftig nicht mehr per Post zugesandt, sondern sind ausschließlich in der App abrufbar. Plastikkarten und Papiergutscheine seien "nicht mehr zeitgemäß", sagt Scheurecker. Kunden würden es schätzen, die Karte und alle Gutscheine an einem Ort - in der Jö-App - zu finden.

Dort werden künftig auch die Rechnungen zu finden sein. Denn Kunden, die auf dem Smartphone die Option für digitale Kassenbons aktivieren, erhalten am Ende des Einkaufs keine Papierrechnung mehr. Durch Wegfall der Gutscheine und Kassenbons will Scheurecker allein im Jahr 2025 rund 40 Tonnen Papier einsparen.

Mit falschem Namen und ohne Adresse

Neben der Nachhaltigkeit steht im Zuge der Digitalisierung auch das Thema Datenschutz im Fokus: So sollen ab Juni allein die E-Mail-Adresse und das Geburtsdatum für die Registrierung in der Jö-App ausreichen. So muss etwa auch nicht mehr der volle Name angegeben werden. Ein Pseudonym reicht aus.

Beim Geburtsdatum rät Scheurecker aber sehr wohl, sein eigenes zu nutzen oder sich ein falsches Geburtsdatum trotzdem zu merken. Dieses wird nämlich in Verbindung mit der Mailadresse zur Verifizierung herangezogen - etwa beim Kundenservice.