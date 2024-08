2020 brachte der VKI wegen 14 Klauseln in den AGB Klage ein. Zu fünf Klauseln betreffend datenschutzrechtliche Bestimmungen liegt das Urteil des Erstgerichts noch nicht vor, berichtete der Verein am Donnerstag. Mit einem Teilurteil qualifizierte der OGH nun sieben Klauseln als unzulässig, über zwei weitere wurde bereits vom Berufungsgericht in zweiter Instanz rechtskräftig entschieden.

Prüfung der beanstandeten Klauseln

Der Großteil der beanstandeten Klauseln sei bereits im Voraus im Jahr 2020, "im Sinne der Konsument:innen, abgeändert" worden, teilte Jö-Club mit. Diese seien in dieser Form nicht mehr in Verwendung. Man prüfe gerade, die restlichen beanstandeten Klauseln entfallen zu lassen, beziehungsweise wie diese bestmöglich im Sinne der Konsument:innen abgeändert werden können, hieß es in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. "Festzuhalten ist, dass die Basis der 'Unser Ö-Bonus Club GmbH' das Ausspielen von Rabatten ist und dieses immer im Interesse des Unternehmens steht und stehen wird, in digitaler als auch analoger Form."