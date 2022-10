jö Bonus Club: Cyber-Betrüger wollen auf Passwörter zugreifen

Die jö Bonus Club Mitglieder sind Ziel einer Attacke von Cyberbetrügern. Im Zuge des kontinuierlichen Monitorings hat der jö Bonus Club festgestellt, dass mit zuvor aus anderen Quellen gestohlenen Passwörtern versucht wurde, sich in Kundenkonten einzuloggen.

Bisher bekannt sind 15 Fälle, in denen jö Bonuspunkte missbräuchlich verwendet wurden. Der Schaden beträgt nach aktuellem Stand insgesamt einige hundert Euro. Weiters besteht aus heutiger Sicht der Verdacht, dass die Betrüger versucht haben, sich in rund 12.000 Kundenkonten (von mehr als 4,3 Millionen Konten) einzuloggen. Der Grund: Diese jö Kunden hatten offenbar für ihr jö Konto ein Passwort eingegeben, das sie auch anderswo verwenden und das dort gestohlen wurde.

Online-Transaktionen gestoppt

Der jö Bonus Club hat daher als Vorsichtsmaßnahme für alle Kunden sämtliche Online-Transaktionen vorerst gestoppt. Das betrifft alle jö Partnerunternehmen, die einen Online-Shop betreiben, bei dem jö Bonuspunkte eingelöst werden könnten. Im Detail: Bis auf weiteres können online keine jö Bonuspunkte gesammelt und auch keine jö Promotionen in den Online-Shops der jö Partner eingelöst werden. Nicht davon betroffen ist die Nutzung in den Filialen der jö Partnerunternehmen.

Die Behörden wurden umgehend in Kenntnis gesetzt. Auch sämtliche jö Kunden und Partner wurden informiert. Die IT- und Sicherheitsexperten des jö Bonus Club arbeiten mit Hochdruck daran, den Sachverhalt lückenlos zu klären und weiteren Schaden zum Schutz der Kunden abzuwenden. Noch ist nicht absehbar, wann Online-Transaktionen wieder in vollem Umfang möglich sein werden.