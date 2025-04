Ikea stoppt Family Bonusprogramm: Was das jetzt für Kunden bedeutet

Das schwedische Möbelhaus Ikea, in Österreich mit acht Standorten präsent, wird sein Family Bonusprogramm einstellen. Kunden erhielten am Dienstag eine E-Mail, in denen ihnen das ohne Angabe von Gründen mitgeteilt wurde. Das Unternehmen arbeite allerdings an einem neuen Programm für Ikea Family Mitglieder, heißt es in der Mitteilung. Der KURIER stellte diesbezüglich eine Anfrage an Ikea Österreich, eine Antwort steht noch aus.