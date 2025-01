Lust auf neue Möbel: Was Österreicher wirklich wollen

Der Einrichtungsfachhandel steht seit jeher im Wettbewerb mit den riesigen Möbelhäusern. Doch wo informieren sich die Interessierten über das für sie beste Angebot? Service&More , der Einkaufs- und Dienstleistungsverband im Einrichtungssektor mit 293 Mitgliedsbetrieben, liefert mit einer aktuellen Studie Einblicke in das Verhalten österreichischer Verbraucher.

Kunden kommen gerne zum Probesitzen in den Schauraum

Geld für neue Möbel

Die gute Nachricht für die Branche: Es interessieren sich mehr Menschen für das Thema Einrichten als noch vor sechs Jahren. Für die Studie wurden 500 Österreicher im Alter von 25 bis 60 Jahren befragt. Über 50 Prozent von ihnen haben ihr Haus oder ihre Wohnung in den vergangenen fünf Jahren komplett ausgestattet und knapp 90 Prozent haben in den vergangenen drei Jahren zumindest ein Möbelstück oder einen Einrichtungsgegenstand gekauft.

Rund die Hälfte möchte im Jahr 2025 in Einrichtung bzw. Raumausstattung investieren. Im Schnitt plant man, pro Haushalt € 5.700 auszugeben. „Wer im Eigentum wohnt, ist bereit, mehr Geld für hochwertige Möbel auszugeben“, erläutert Studienleiterin Astrid Oberzaucher.