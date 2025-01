Design trifft Literatur: Wie man Bücher stilvoll in Szene setzt

Spannende Plätze nutzen

Bei der Auswahl eines Bücherregals spielt es eine Rolle, welche Aufmerksamkeit dem Thema Lesern gewidmet wird, sagt die Einrichtungsberaterin Maria Husch.

„Geschlossene Schränke sind oft sinnvoller.“ Denn sie sehen ordentlicher aus als offene. Frei stehende Bücherregale sollten auch tatsächlich als Raumteiler genutzt werden. Nicht nur der Wohnraum bietet Platz für Bücher, vielmehr sollte man spannende Plätze nutzen, wie am Gang, im Treppenhaus und am WC, so Husch, sie rät, kreativ zu werden. Denn die Wände in den Wohnräumen sind oft schon voll.