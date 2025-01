Von der Ringstraße nach Floridsdorf: 2,8 Mio Bücher siedeln in „Speicher des Wissens“

Bei der Planung berücksichtigt wurde auch der Trend vom Printprodukt zum E-Book. „Die Ankäufe von Büchern gehen massiv zurück. Heute wird nur mehr ein Viertel des Budgets für Printprodukte ausgegeben. 2011 war es noch mehr als die Hälfte“, so Rappert. „Trotzdem wächst unser Buchbestand rund 1.000 Meter pro Jahr.“ Insgesamt werden vier Geschoße mit Büchern befüllt. Darunter auch Bestände aus den Bibliotheken der Technischen Universität Wien, der Universität für angewandte Kunst Wien und der Akademie der bildenden Künste Wien.

Der Lesesaal an der Universität wird saniert, die Bücher wurden abgesiedelt

Für die Energie am Standort sorgt Geothermie. Die großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach soll eine Leistung von über 300 kWp liefern, was in etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 65 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Nach Fertigstellung im Herbst wurden 60 neue Bäume gepflanzt. Die Fassade Richtung S-Bahn und das Dach werden begrünt.

Ideales Klima für Bücher

Das Innere des Gebäudes präsentiert sich funktional: Wir laufen über einen Industrieboden, es gibt keine abgehängten Decken, die Haustechnik ist sichtbar. Im Dachgeschoß befindet sich die Technik, so auch die wichtige, Bestand schonende Gaslöschanlage. „Bei Feuer wird der Sauerstoff durch das Gas verdrängt, das Feuer erstickt, die Bücher nehmen keinen Schaden. Denn Löschwasser verursacht in Bibliotheken oft mehr Schaden als das Feuer“, erklärt Wolfgang Rappert. Die moderne Haustechnik ermöglicht zudem ideale klimatische Bedingungen zur Lagerung der Bücher. Die optimale Temperatur liegt bei rund 21 Celsius, die Luftfeuchtigkeit bei 50 Prozent. „Wichtig ist, dass die Bedingungen das ganze Jahr über gleichbleibend sind“, so Rappert.