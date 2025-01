Für immer schön: Limited Edition von Josef Hoffmanns Meisterwerk

Wittmann feiert 2025 das 115-jährige Jubiläum des Designklassikers Kubus von Josef Hoffmann . Zu diesem besonderen Anlass präsentiert die renommierte Möbelmanufaktur aus Niederösterreich eine streng limitierte Edition von eben 115 nummerierten Exemplaren dieses zeitlosen Designs. In drei eleganten Farben – Umber, Basalt und Jade – aus hochwertigstem Leder bringt die Limited Edition die ikonische geometrische Form des Kubus Sessels erneut perfekt zur Geltung.

Kubus ist zum Jubiläum in den Farben Umber, Basalt und Jade erhältlich.

Josef Hoffmanns Formensprache ist, siehe Kubus, geprägt von einer strengen Geometrie, der Suche nach Einfachheit und Schlichtheit und der Reduktion auf Schwarz und Weiß. Sein Kubus ist ein Möbelstück aus Leder, in dem alle Oberflächen – ganz gleich, ob außen oder innen – mit einem würfelförmigen Muster überzogen sind. Im Gegensatz zu den alten englischen Ledersofas überträgt Hoffmann die quadratische Struktur der einzelnen genähten Felder auf die Gesamtstruktur des Sessels.

Josef Hoffmann (1870–1956) studierte Architektur an der Akademie der Bildenden Künste bei Carl von Hasenauer und Otto Wagner. 1899 wurde er Professor an der heutigen Universität für angewandte Kunst in Wien. Gemeinsam mit Koloman Moser gründete er 1903 die Wiener Werkstätte. Preis des Kubus Sessel: 7.995 Euro. Erhältlich bei Wittmann.