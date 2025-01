Einrichten leicht gemacht: Praktische Tipps für ein schönes Zuhause

Egal, ob ein geräumiges Eigenheim oder eine kleine Mietwohnung: Mit dem neuen Ratgeber „Home Style“ kann die britische Interior-Spezialistin helfen, herauszufinden, welches Interieur Ihnen wirklich gefällt. Bei der Gestaltung geht es darum, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und ihn dabei so schön wie möglich zu gestalten. Denn in den eigenen vier Wänden muss man sich wohlfühlen.

Das Zuhause ist mehr als nur vier Wände, in denen man lebt – es spiegelt die eigene Persönlichkeit, den eigenen Stil wider. Mit dem inspirierenden Handbuch „Home Style“ von Lucy Gough lernen die Leser ihren eigenen Anspruch an Ästhetik zu verstehen, und dies gekonnt im eigenen Zuhause umzusetzen.

Von Raum zu Raum

Im zweiten Teil geht es konkret um die einzelnen Räume wie Küche, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und Homeoffice. Nachzulesen gibt es auch viele praktische Tipps. Etwa wie man einen Fernseher ansehnlich verstecken kann. Ist er an der Wand montiert, kann an der Decke eine Vorhangschiene installiert werden, sodass der Fernseher tagsüber hinter den Vorhängen verborgen werden kann. Oder wie schafft man in der Küche Platz für ein Hundebett? Zum Beispiel unter der Kücheninsel, denn so stolpert man nicht mitten im Raum übers Hundekörbchen.